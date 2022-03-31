Uzman isim açıkladı: Koronavirüse ne zaman ''grip'' muamelesi yapabileceğiz?

“YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ, GÖREN HASTA SAYISI 40’A DÜŞTÜ”



Tedavi gören hastalar hakkında da bilgi veren Oruç, şunları söyledi: “Sevindirici tablo sonucunda, Kovid-19 nedeniyle hastanelerimizin servislerinde ve yoğun bakımlarında tedavi gören hastalarımızın sayısı da bir hayli azaldı. Bir ay öncesinde, Kovid-19 nedeniyle hastanelerimizde 200’e yakın hastamız yoğun bakımlarda tedavi görürken, bu rakam 40’lara kadar düştü. Aynı şekilde bir ay önce servis koşullarında tedavi gören hasta sayımız 800’e yakınken, bu hafta itibariyle bu rakam 150’lere kadar geriledi.