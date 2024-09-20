Uzman isim uyardı: Bu meyve tam bir kanser düşmanı
Uzmanlar tarafından 20 yıllık uzun araştırmalar sonucunda üzümün doğal bir antikanser ajan olduğu, özellikle çekirdeği ile beraber tüketmenin kalp sağlığını desteklediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği açıklandı.
Sağlığa birçok faydası olan üzüm çekirdeğinin yapılan araştırmalar sonucu kanserin düşmanı olduğu ortaya çıktı.
Uzmanlar, üzümü çekirdeğinden ayrı tüketilmemesi konusunda uyarıyor.
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ KANSERE SAVAŞ AÇIYOR!
Üzüm, dünya genelinde geniş çapta tüketilen bir meyve olmasının yanı sıra, içerdiği antioksidanlar, flavonoidler, polifenoller ve diğer biyolojik olarak aktif bileşenler sayesinde kansere karşı koruyucu etkileri olduğu düşünülen gıdalar arasında yer alıyor.
Karya Farma HBX Ar-Ge Bilim Kurulu Üyesi Kimyager Aslı Aktaş, üzüm çekirdeğiyle birlikte tüketmenin daha sağlıklı olduğunu belirtti.
FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR!
Aktaş, konuyla ilgili şöyle konuştu:
"Üzüm çekirdeği, güçlü antioksidan özellikleriyle bilinen proantosiyanidinler açısından zengin bir kaynaktır. Bu antioksidanlar, vücutta serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur. Üzüm çekirdeği tüketimi, kalp sağlığını destekler, cilt sağlığını iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, anti-enflamatuar özellikleri sayesinde kronik hastalıkların riskini azaltmaya da katkıda bulunur." dedi.