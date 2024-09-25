Uzman isim uyardı: Kış mevsimi girmeden çocuklarınızı hastalıklara karşı hazırlayın

3 GÜNDEN DAHA FAZLA SÜREN ŞİKAYETLERDE MUTLAKA HEKİME BAŞVURUN!

Bu konuda yapılması gerekenlere değinen Emre S., şu bilgileri paylaştı:

"İlkokul çağı çocuklarında 3 günden daha fazla süren 38 derece ve üstü inatçı ateş, iştah kaybı, boğaz ağrısı, kuru öksürük, halsizlik, ciddi eklem ağrıları durumlarında mutlaka aile hekimine ya da çocuk hekimlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.