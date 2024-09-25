Uzman isim uyardı: Kış mevsimi girmeden çocuklarınızı hastalıklara karşı hazırlayın
Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre S, kış mevsimi girmeden çocukların hasta olmaması için yapılması gerekenleri sıralayarak; çocukların, vitamin ve minerallerini tam alacak besinler ile desteklenmesi, açık havaya çıkarılmaları ve spordan mahrum bırakılmamaları gerektiğini vurguladı.
Kış mevsimine girmeden uzmanlar, aileleri uyarıyor.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre S., çocukların okul başlangıç döneminde aile hekimi ya da çocuk hastalıkları hekimine muayene ettirilmesinin yararlı olacağını belirtti.
ÇOCUKLARIN GÜNLÜK TAKVİYELERİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN!
Hekimin uygun görmesi halinde vitamin ve mineral bakımından taramalar yapabileceğini aktaran Emre S., "Genel bir muayene de yapmış olur. Kış mevsimine girmeden çocuğun günlük A vitamini, C vitamini, D vitamini ve demir takviyelerini dışarıdan beslenerek alıp almadığının kontrolünü mutlaka yapılmalıdır." ifadesini kullandı.
Dr. Emre S., çocuklarda üst solunum ve alt solunum yolu enfeksiyon bulgularının başta ateşle kendini gösterdiğine dikkati çekti.
3 GÜNDEN DAHA FAZLA SÜREN ŞİKAYETLERDE MUTLAKA HEKİME BAŞVURUN!
Bu konuda yapılması gerekenlere değinen Emre S., şu bilgileri paylaştı:
"İlkokul çağı çocuklarında 3 günden daha fazla süren 38 derece ve üstü inatçı ateş, iştah kaybı, boğaz ağrısı, kuru öksürük, halsizlik, ciddi eklem ağrıları durumlarında mutlaka aile hekimine ya da çocuk hekimlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.