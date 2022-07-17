Uzman isimden korkutan koronavirüs açıklaması: Aşıdan kaçabilen varyant...
Prof. Dr. Faruk Aydın'dan, Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sonrası açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Dünya ortalamasının üzerinde artış yaşanan Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, şiddetli bir dalgayla karşı karşıya olduğumuzu ifade etti.
Açıklamasının devamında Prof. Dr. Aydın "Aşılarda artık 6 ayı geçtik ve aşının koruyuculuğunda ciddi bir düşme var. Bu nedenle öncelikli olarak hassas gruplar ve 65 yaş üstünün aşı olmaları ve bu dalgayı atlatmaları bilimsel bir gereklilik" dedi.
"AŞIDAN KAÇABİLEN BİR VARYANT"
KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, yaz aylarıyla birlikte vaka artışlarının yaşandığını ve şiddetli bir dalga halinde geldiğini söyledi.
Türkiye’de ve dünyada yaygın olan Kovid-19 varyantının kolay bulaştığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Aşı süresinin üzerinden zaman geçen ve bağışıklığı azalan kişiler Kovid-19 varyantı ve yeni alt varyantlara karşı savunmasız olabilir. Omicron varyantının B1 ve B2 gibi farklı alt varyantları oluşmaya başlamıştı.