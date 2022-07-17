Uzman isimden korkutan koronavirüs açıklaması: Aşıdan kaçabilen varyant...

Açıklamasının devamında Prof. Dr. Aydın "Aşılarda artık 6 ayı geçtik ve aşının koruyuculuğunda ciddi bir düşme var. Bu nedenle öncelikli olarak hassas gruplar ve 65 yaş üstünün aşı olmaları ve bu dalgayı atlatmaları bilimsel bir gereklilik" dedi.