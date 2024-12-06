Uzmanı açıkladı: Dünyada en yaygın görülen 8 hastalık
İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, dünya üzerinde en çok rastlanan hastalıkları anlatarak, ''Bu hastalıkların erken teşhisi ve doğru tedavi yöntemleri ile hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileştirilebilir'' dedi.
Biruni Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, hastalıkların erken teşhisi ve doğru tedavi yöntemleri ile hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirilebildiğini ifade etti.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, halk arasında yeterince bilinmeyen ancak sıkça karşılaşılan hastalıkları ele alarak, erken tanı ve doğru tedavinin önemine dikkati çekti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Oral, az bilinen ancak sık rastlanan 8 hastalığı anlatarak, bu hastalıkların sıklıkla geç teşhis edilmesinin, tedavi sürecini zorlaştırabileceğini belirtti.
Yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilecek olan bu hastalıklardan biri olan migrenin baş ağrısı türlerinin en şiddetlisi olduğunu aktaran Oral, 'Migren, özellikle kadınlarda erkeklere göre daha yaygın görülür. Dünya genelinde yüzde 12, Türkiye'de ise yüzde 15-18 arasında yaygınlığı vardır. Migren atakları, başın bir kısmında yoğun ağrı, ışığa duyarlılık ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Kadınlarda özellikle adet dönemiyle ilişkilendirilen migren, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.' ifadelerini kullandı.
Oral, Kronik Yorgunluk Sendromu (CFS) hakkında ise CFS'nin sürekli ve şiddetli yorgunluk, kas ağrıları, baş dönmesi ve uyku bozuklukları ile karakterize olan bir hastalık olduğunu kaydetti.
Sıklıkla göz ardı edildiğinin ve yanlış teşhis edilebildiğinin altını çizen Oral, CFS'nin kişinin günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyebileceğini aktardı.
"REFLÜ TEDAVİ EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE..."
Oral, "Reflü ise mide asidinin yemek borusuna kaçması sonucu ortaya çıkar. Mide yanması, asidik tat ve yemek sonrası rahatsızlık hissi gibi belirtilerle kendini gösterir. Türkiye'de görülme oranı yüzde 20 civarındadır. Reflü, tedavi edilmediği takdirde daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" açıklamasında bulundu.