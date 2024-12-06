Uzmanı açıkladı: Dünyada en yaygın görülen 8 hastalık

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oral, az bilinen ancak sık rastlanan 8 hastalığı anlatarak, bu hastalıkların sıklıkla geç teşhis edilmesinin, tedavi sürecini zorlaştırabileceğini belirtti.

Yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilecek olan bu hastalıklardan biri olan migrenin baş ağrısı türlerinin en şiddetlisi olduğunu aktaran Oral, 'Migren, özellikle kadınlarda erkeklere göre daha yaygın görülür. Dünya genelinde yüzde 12, Türkiye'de ise yüzde 15-18 arasında yaygınlığı vardır. Migren atakları, başın bir kısmında yoğun ağrı, ışığa duyarlılık ve mide bulantısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Kadınlarda özellikle adet dönemiyle ilişkilendirilen migren, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.' ifadelerini kullandı.