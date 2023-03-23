Uzmanı açıkladı: Oruç tutmayı kolaylaştıracak 4 öneri

Medicana Sağlık Grubu Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Maria Tanoğlu Abdülmesih, “Ramazan ayında, günlük yenilen öğün sayısı üçten ikiye düşer ve iki öğün arasındaki süre uzar. Oruç tutulan saatler boyunca vücut, gece boyunca tüketilen gıdalardan enerji alır. Bu besinlerden aldığı enerji bittiğinde, karaciğerde ve kaslarda depolanan karbonhidrat ve yağlar yakılarak vücuda enerji sağlanır. Genelde oruç tutulmaya başlandığı gün ilk altı saatte karaciğerde depolanan şekerler tüketilir. Bu şeker (glikoz) deposu tükenince vücut hücreleri kendi yağ depolarından beslenirler. Glikoz gibi esas şekerleri vücut yağ yakarak kendisi üretebilir ve bu sayede günlük enerji sağlanır. Yani insan vücudu oruç tutmaya çok elverişlidir. Yapılması gereken şey depoları yeterli ve dengeli bir şekilde doldurmaktır" diye konuştu.