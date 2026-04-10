Uzmanı uyardı: 35 yaş üstü masabaşı çalışanları bekleyen büyük tehlike
Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Aygün Üstel, York Üniversitesi’nin milyonlarca yetişkin üzerinde yaptığı araştırmanın çarpıcı sonuçlarını paylaştı. Günde 8 saatten fazla oturanlarda demans riskinin %27 arttığına dikkat çeken Üstel; ideal uyku süresi, fiziksel aktivitenin beyne etkisi ve masa başı çalışanlar için hayati önerilerde bulundu.
Kanada’daki York Üniversitesi araştırmacılarının 35 yaş üzeri milyonlarca kişiyi kapsayan verileri analiz ettiği dev çalışma, demans ile yaşam tarzı arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi.
"Masabaşı çalışanlar risk altında"
Çalışmayı değerlendiren Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Aygün Üstel, özellikle hareketsiz yaşam tarzının beyin sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti. Araştırma sonuçlarına göre, günde 8 saatten fazla oturarak vakit geçiren bireylerde demans gelişme riski yaklaşık yüzde 27 oranında artıyor.
Doç. Dr. Üstel, "Fiziksel aktivite sadece kas ve kalp sağlığı için değil, beyin fonksiyonlarının korunması için de kritik. Düzenli egzersiz yapanlarda demans riski yüzde 25 daha düşük" diyerek masabaşı çalışanların gün içinde sık sık hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
"Uyku süresi de demans riskiyle ilişkili"
Uyku süresinin de beyin sağlığını etkileyebildiğini vurgulayan Üstel, “Araştırmada ideal uyku süresinin 7–8 saat olduğu görülüyor. Günde 7 saatten az uyuyan bireylerde demans riskinin yaklaşık yüzde 18 oranında arttığı tespit edilirken, 8 saatten fazla uyuyan kişilerde de risk artışı gözlemlenebiliyor. Bu nedenle dengeli bir uyku düzeni beyin sağlığının korunmasında önemli bir faktör” ifadelerini kullandı.