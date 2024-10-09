Uzmanlar açıkladı: Bu baharat gözleri şahin gibi keskinleştiriyor!
Bilim insanları, safranın yaşa bağlı göz hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatabileceğini ve düzenli tüketildiğinde görme kabiliyetini artırabileceğini ortaya koydu.
Safran, içerdiği güçlü vitaminler ve antioksidanlar sayesinde göz sağlığını korumada önemli bir rol oynuyor. Özellikle B6 vitamini, C vitamini ve folik asit bakımından zengin olan bu baharat, düzenli tüketildiğinde görme kabiliyetini artırabilir ve göz sağlığını uzun vadede koruyabilir. İtalya merkezli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, her gün 20 mg safran tüketen kişilerin, üç ay içinde görüş mesafelerinde artış yaşadığı tespit edildi. Safranın, yaşa bağlı olarak gelişen makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) riskini de azalttığı belirtiliyor. Safran, retinal hücreleri oksidatif strese karşı koruyarak görme yeteneğini destekliyor.
GÖZ SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Safran, özellikle makula dejenerasyonu gibi yaşa bağlı göz hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatabilir. İçerdiği crocin isimli güçlü antioksidan, retinadaki hücrelerin korunmasına yardımcı olurken, görme keskinliğini artırma potansiyeline sahip. Antioksidanlar, göz hücrelerinin yenilenmesini destekleyerek daha net bir görüş sağlar.
SAFRANIN BESİN DEĞERİ
Safran, göz sağlığının yanı sıra genel sağlık için de birçok faydalı bileşen içeriyor:
Vitaminler: B6 vitamini, C vitamini ve folik asit bakımından zengindir.
Mineraller: Magnezyum, demir, potasyum, kalsiyum ve çinko içerir.
Antioksidanlar: Crocin, safranal ve kaempferol gibi bileşiklerle hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.
Kalori: Düşük kalorili olup, genellikle az miktarlarda kullanılır.
DOZAJINA DİKKAT
Safranın sağlığa olan faydaları, doğru miktarda tüketildiğinde ortaya çıkar. Uzmanlara göre, günde 1.5 grama kadar safran tüketimi güvenlidir. Ancak 5 gram ve üzerinde tüketildiğinde toksik etkilere, 15-20 gram gibi yüksek dozlarda ise ölümcül sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle dozajına dikkat etmek hayat kurtarıcı olabilir.