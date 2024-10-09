Uzmanlar açıkladı: Bu baharat gözleri şahin gibi keskinleştiriyor!

Safran, içerdiği güçlü vitaminler ve antioksidanlar sayesinde göz sağlığını korumada önemli bir rol oynuyor. Özellikle B6 vitamini, C vitamini ve folik asit bakımından zengin olan bu baharat, düzenli tüketildiğinde görme kabiliyetini artırabilir ve göz sağlığını uzun vadede koruyabilir. İtalya merkezli bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, her gün 20 mg safran tüketen kişilerin, üç ay içinde görüş mesafelerinde artış yaşadığı tespit edildi. Safranın, yaşa bağlı olarak gelişen makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) riskini de azalttığı belirtiliyor. Safran, retinal hücreleri oksidatif strese karşı koruyarak görme yeteneğini destekliyor.