Uzmanlar açıkladı ! Bunu yapanlar kanser olmuyor
Uzmanlar, yoğun cinsel yaşamın erkeklerde prostat kanserini azalttığını açıkladı.
Harvard Üniversitesi’nin Cinsel Yaşamın Prostat Kanseriyle Olan İlişkisi Üzerine Genetik ve Moleküler Araştırması yayınlandı. Araştırmaya göre yoğun cinsel yaşamın erkeklerde prostat kanseri gelişme sıklığını azaltabileceğine dikkat çekildi. Erkeklerdeki bir salgı bezi organı olan prostat, batı ülkeleri erkeklerinde en sık kanser tanısı konan organ olarak görülüyor. dünyada 4 milyon kişinin bu teşhisle hayatını sürdürmeye çalıştığı bilinmektedir. Prostat kanserini önlemek için araştırmalar gerçekleştiren bilim insanlarının elde ettikleri verilere göre, genç (20-29) ve orta (40-49) yaş dönemlerinde daha sık cinsel aktivitede bulunan erkeklerde, ileriki yaşamlarında prostat kanseri gelişme sıklığı azalmaktadır. İşte detaylar...
Cinsel yaşam prostat kanseri riskini azaltıyor
Harvard Üniversitesi’nin Cinsel Yaşamın Prostat Kanseriyle Olan İlişkisi Üzerine Genetik ve Moleküler Araştırması yayınlandı. Araştırmaya göre yoğun cinsel yaşamın erkeklerde prostat kanseri gelişme sıklığını azaltabileceğine dikkat çekildi.
PROSTAT KANSERİ SIKLIĞINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER
Prostat erkeklerde olan bir salgı bezi organıdır ve meni içeriğine katkıda bulunur. Prostat kanseri ise batı ülkelerinde erkeklerde en sık tanı konan organ kanseridir; bazı ülkelerde her 6 erkekten 1’ine yaşamı boyunca prostat kanseri tanısı konmaktadır. Halen dünyada 4 milyon kişi bu teşhisle yaşamaktadır.
Prostat kanserinin sebebi net olarak ortaya konabilmiş değildir. Irk, kalıtım, yaşanan coğrafi bölge ve yaşam tarzı ile prostat kanseri sıklığı arasındaki ilişki uzun zamandır bilinmektedir. Cinsel aktivite ve prostat kanseri arasında bir ilişki olup olmadığı konusu ise uzun yıllardır bilim dünyasını meşgul eden bir konu olmuştur. Kimi çalışmalar sık seks yapmanın prostat kanseri ihtimalini arttırdığını, kimi çalışmalar ise tam tersine azalttığını belirtmiştir. Ancak, yeni bilimsel biyolojik veriler ışığında, sık cinsel aktivitenin prostat kanserine karşı koruyucu olabileceği görüşü ağırlık kazanmıştır.