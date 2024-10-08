Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 alışkanlık!
Uzmanlar, sağlığınızı tehdit eden ve yaşlanma sürecini hızlandıran alışkanlıkları paylaştı; bunları hayatınızdan çıkarmak için neler yapmalısınız? İşte detaylar...
Günlük hayatınızdaki bazı alışkanlıklar daha hızlı yaşlanmanıza neden olabilir. Uyku eksikliği, sağlıksız beslenme, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, stres yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Uzmanlar siz farkında olmadan hızlı yaşlanmanıza neden olan alışkanlıkları açıkladı. Alabama Üniversitesi'nde profesör olan Dr. Thomas Buford, yaşam boyu gerçekleşen hücresel ve moleküler değişikliklerin hepsini geri çeviremeseniz bile, bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak biyolojik yaşlanma oranını yavaşlatabileceğinizi söylüyor. Buford, "Yaşlanmak sağlığınızı iyileştirmek için asla geç değildir" diyor. İşte yaşlanmanızı hızlandırabilecek 5 alışkanlık
YALNIZLIK
65 yaş ve üzeri yetişkinlerin neredeyse dörtte birinin sosyal olarak izole olduğu bulundu.Yalnızlık ve sosyal izolasyon, bunama, kalp hastalığı , felç ve depresyon riskini artırabilir.Rutgers Robert Wood Johnson Tıp Fakültesi'nde geriatrist ve klinik öğretim üyesi olan Sara B. Leonard,"İnsanlar genellikle sosyal bağlantıların eksikliğinin bir kişinin erken ölüm riskini ne kadar önemli ölçüde artırabileceğine şaşırıyorlar." dedi.Aktif bir sosyal hayata sahip olmak ve bir amaç duygusunu sürdürmek, yaşlı yetişkinlerin sağlıklı kalmasına ve daha uzun yaşamasına yardımcı olur.Leonard, "Yaşamımız boyunca sağlıklı ilişkiler ve güçlü bir sosyal destek ağının önemli olduğunu, özellikle de yaşlandığımızda bunun daha da önemli olduğunu unutmamak önemlidir." dedi.
CİLDİ VE GÖZLERİ GÜNEŞTEN KORUMAMAK
Erken yaşlanmayı önlemek için cildinizi ve gözlerinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumanız gerekiyor.Dermatolog Dr. Ivy Lee, "Büyük güneş gözlükleri takmayan veya güneş kremini kirpik diplerine kadar sürme alışkanlığı olmayanlar, güneş hasarına ve elastikiyet kaybına maruz kalabilirler." diyor.Güneş gözlüğü takmak sadece gözlerinizi ve çevresindeki cildi zararlı UV ışınlarından korumakla kalmaz, aynı zamanda gözlerinizi kısmanızı da engeller.Lee, göz kapaklarını kısma veya tekrarlayan hareket alışkanlığı olan kişilerin kırışıklık geliştirmeye daha yatkın olduğunu söyledi.
HAREKETSİZ YAŞAM TARZI
Yakın zamanda yapılan bir araştırma, uzun saatler televizyon izlemenin sağlıklı yaşlanma olasılığını azalttığını ortaya koydu.Sağlıklı yaşlanma için harekete öncelik vermek önemlidir. Bu, bir maratona hazırlanmanız veya pahalı bir kişisel eğitim programına kaydolmanız gerektiği anlamına gelmez.Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 günlük alışkanlık - 7Herhangi bir miktarda fiziksel aktivitenin faydaları olacaktır. Keyif aldığınız egzersizlere odaklanmak vücudunuzu ve kaslarınızı çalıştırmanıza yardımcı olur.Yaşlanan cildi gençleştirmeye, hareketliliği desteklemeye ve yaşlandıkça kas kütlesini korumaya yardımcı olabilecek direnç antrenmanını göz ardı etmeyin.