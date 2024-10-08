Uzmanlar açıkladı: Hızlı yaşlandıran 5 alışkanlık!

YALNIZLIK

65 yaş ve üzeri yetişkinlerin neredeyse dörtte birinin sosyal olarak izole olduğu bulundu.Yalnızlık ve sosyal izolasyon, bunama, kalp hastalığı , felç ve depresyon riskini artırabilir.Rutgers Robert Wood Johnson Tıp Fakültesi'nde geriatrist ve klinik öğretim üyesi olan Sara B. Leonard,"İnsanlar genellikle sosyal bağlantıların eksikliğinin bir kişinin erken ölüm riskini ne kadar önemli ölçüde artırabileceğine şaşırıyorlar." dedi.Aktif bir sosyal hayata sahip olmak ve bir amaç duygusunu sürdürmek, yaşlı yetişkinlerin sağlıklı kalmasına ve daha uzun yaşamasına yardımcı olur.Leonard, "Yaşamımız boyunca sağlıklı ilişkiler ve güçlü bir sosyal destek ağının önemli olduğunu, özellikle de yaşlandığımızda bunun daha da önemli olduğunu unutmamak önemlidir." dedi.