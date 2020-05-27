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  3. 27 Mayıs 2020 09:12

Uzmanlar şifa deposu sarımsak için ''özel tarif'' verdi

Yapılan araştırmalar sarımsak tüketiminin kanserden koruduğunu, kan şekerini düşürdüğünü ve vücuda birçok fayda sağladığını ortaya koyuyor. Peki, faydaları saymakla bitmeyen sarımsak nasıl tüketilmeli? Haftada iki kez sarımsak tüketildiğinde nasıl bir fayda sağlıyor? İşte doğadaki mucize sarımsağın inanılmaz faydaları…

Uzmanlar şifa deposu sarımsak için ''özel tarif'' verdi

Sarımsak; kanserden koruyor, kan şekerini düşürüyor... Ayrıca yapılan bir çalışmaya göre sarımsağı sütle birlikte tüketmek ağız kokusunun önüne geçiyor. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın faydalarını sıraladı.  

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Uzmanlar şifa deposu sarımsak için ''özel tarif'' verdi

KANSERİ ÖNLER: Çalışmalar sarımsak yemenin meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.  

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Uzmanlar şifa deposu sarımsak için ''özel tarif'' verdi

Çin'de yapılan bir çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma risklerinin yarı yarıya azaldığı tespit edildi.  

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Uzmanlar şifa deposu sarımsak için ''özel tarif'' verdi

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR: Klinik bir çalışmada, metformin ve sarımsak özü alan hastalarda tek başına metformin alanlara göre daha iyi bir glisemik kontrol sağlandığı görüldü.  

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