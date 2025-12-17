Uzmanlar Avrupa'yı saran yeni salgının Türkiye'yi vuracağı tarihi açıkladı!
Son zamanlarda hızla yayılmaya başlayan H3N2 gribi dikkat çekerken özellikle Avrupa'daki vaka artışları sonrasında Türkiye'de de kırmızı alarm butonuna basıldı. Uzmanlar H3N2 virüsünün hastaneleri doldurduğunu belirtirken, yeni bir salgın dalgası için de kritik tarihi açıkladı...
Son zamanlarda yayılmaya başlayan H3N2 gribi dikkat çekerken, uzmanlar yeni bir salgın dalgasına karşı uyardı.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Rıza Şahin, koronavirüslerin 4 yılda bir salgın yaptığını belirterek, "2026 Mart ayına yaklaşırken mutajen influenza ve koronavirüslerin tipik salgınlarının zamanına giriyoruz. İnsanları dikkatli olmaya çağırıyorum" dedi.
Avustralya'da görülmeye başlanan, ardından İngiltere ve İspanya'da hastanelerin dolup taşmasına neden olan H3N2 grip salgını ülkemizde de görülmeye başlandı.
Birçok hasta hastanelere başvurup tedavi olmaya başlarken uzmanlar, influenzanın her 4 yılda bir değişim geçirdiğini, 4 sene önce 'koronavirüs' adını aldığını, bu sene ise 'H3N2 grip salgını' olduğunu belirtti.