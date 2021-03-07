Uzmanlar uyardı: Damacana kısır yapıyor!

"20-30 YILDIR ANNE KARNINDAKİ TÜM BEBEKLERİ ETKİLEDİ"

Tahıllar, soya ve bitkisel ürünlerde bulunan maddeler zararlı ancak daha fazla endüstriyel ürünlerde bulunan toksinlerin sağlığı tehdit ettiğini hatırlatan Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, "Dolayısıyla biz günlük hayatımızda da birçok alanda bunları deri ya da hava yoluyla almaktayız. Böcek ilaçları, kayganlaştırıcılar, kozmetik ürünler, evde kullandığımız birtakım aletler, günlük hayatta kullandığımız hazır gıdaların paketlerinde bulunan ürünleri vücudumuza aktif olarak alıyoruz. Son 20-30 yıllık anne karnındaki tüm bebekleri de bu maddelerin etkilediği düşünülüyor. Kısırlığın anne karnında bile geliştiği öne sürülüyor. Özellikle erkek çocuklara baktığımız zaman bunların fetüs döneminde üreme hücrelerini etkiledikleri biliniyor" ifadelerini kullandı.