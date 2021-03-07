Uzmanlar uyardı: Damacana kısır yapıyor!
Paketlenmiş ürünler ömrü kısaltıyor ve kısırlığa yol açıyor. Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, "Kozmetik ürünlerde, güneş koruyucularında, damacanalarda, bebek biberonlarında, gıda kutularında Bisfenol A (BFA) adı verilen maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler anne karnındaki bebeğin bile yumurta sayısına etki edebiliyor" diyor. Köroğlu, anne baba olmak isteyen çiftleri şöyle...
Paketlenmiş ürünler ömrü kısaltıyor ve kısırlığa yol açıyor. Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, "Kozmetik ürünlerde, güneş koruyucularında, damacanalarda, bebek biberonlarında, gıda kutularında Bisfenol A (BFA) adı verilen maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler anne karnındaki bebeğin bile yumurta sayısına etki edebiliyor" diyor. Köroğlu, anne baba olmak isteyen çiftleri şöyle uyarıyor…
"KADINLARIN ÇALIŞMA HAYATINA GİRMESİ BİR NEDEN"
Doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurduğu bir yöntem olan tüp bebek tedavisine başvurularda son yıllarda bir artış gözleniyor. Uzmanlar, yeni evli çiftlere bir yıl korunmasız ilişki sonrası, 35 yaşın üzerindeki kadınlara ise 6 ay düzenli birlikteliğe rağmen gebelik gerçekleşmiyorsa kadın doğum uzmanına başvurmalarını öneriyor.
Şu anda tüp bebek merkezlerine eskisinden daha fazla bir başvuru olduğunu belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, "Türkiye ve dünyada bu oranların arttığını gözlemliyoruz. Kadınların çalışma hayatına girdikten sonra yaşlarının ilerlemesi ve çocuk sahibi olmalarını ertelemeleri nedeniyle daha geç yaşlarda başvurularımız artmaktadır. Erken yaştaki başvuruların nedeni ise son 20-30 yıl içinde özellikle hormonal sistemi bozan birtakım kimyasalların kısırlık, kanser ve şeker hastalığına yatkınlığı anne karnında bile artırarak bunları etkileyerek kısırlığa neden olduğu düşünülmektedir" dedi,
"20-30 YILDIR ANNE KARNINDAKİ TÜM BEBEKLERİ ETKİLEDİ"
Tahıllar, soya ve bitkisel ürünlerde bulunan maddeler zararlı ancak daha fazla endüstriyel ürünlerde bulunan toksinlerin sağlığı tehdit ettiğini hatırlatan Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, "Dolayısıyla biz günlük hayatımızda da birçok alanda bunları deri ya da hava yoluyla almaktayız. Böcek ilaçları, kayganlaştırıcılar, kozmetik ürünler, evde kullandığımız birtakım aletler, günlük hayatta kullandığımız hazır gıdaların paketlerinde bulunan ürünleri vücudumuza aktif olarak alıyoruz. Son 20-30 yıllık anne karnındaki tüm bebekleri de bu maddelerin etkilediği düşünülüyor. Kısırlığın anne karnında bile geliştiği öne sürülüyor. Özellikle erkek çocuklara baktığımız zaman bunların fetüs döneminde üreme hücrelerini etkiledikleri biliniyor" ifadelerini kullandı.