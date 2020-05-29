Uzmanlar uyardı! Eriği tuzlayarak yerseniz...

Aynı zamanda karaciğer, kalp, böbrek ve romatizma hastalıklarına şifa kaynağı olduğundan mevsiminde bol bol tüketilmesi faydalıdır. Birçok çeşidi olan erik, taze tüketilebileceği gibi, komposto, hoşaf ve reçel olarak da tüketilebilir.