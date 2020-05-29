Uzmanlar uyardı! Eriği tuzlayarak yerseniz...
Erik, yüksek vitamin içeriği ile sağlık kaynağıdır. A, B1, B2, B3, B6, C, E vitamini ve potasyum ve magnezyum içerir.
Erik, yüksek vitamin içeriği ile sağlık kaynağıdır. A, B1, B2, B3, B6, C, E vitamini ve potasyum ve magnezyum içerir.
Aynı zamanda düşük enerjiye sahip olması ile diyet yapanların da rahatlıkla tüketebileceği bir meyvedir. 1 porsiyon (100 gr-10 adet) taze erik yaklaşık 70 kcal, 100 gr kuru erik ise 210 kcal'dir.
SİNDİRİM SİSTEMİ PROBLEMİNE SON! Porsiyon miktarı kırmızı erik için 2-3 adet (50 gr), yeni dünya için ise 6 adettir. Erik, sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir, kabızlık probleminin giderilmesinde yardımcıdır. İdrar söktürücü özelliği vardır.