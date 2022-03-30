Uzmanlar uyardı: Hamile kadınlar oruç tutabilir mi?

UZUN SÜRELİ AÇLIK KAN ŞEKERİNİN DÜŞMESİNE SEBEP OLABİLİR



Hamilelik döneminin anne ve bebek sağlığı açısından beslenmenin çok önemli olduğu yaklaşık 40 haftalık bir dönem olduğunu belirten Çolak, “Anne adayları bu süreçte daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduklarından dolayı beslenme programı düzenli bir şekilde planlanmalıdır. Özellikle beslenme programında bazı besin öğelerine ihtiyaç artmaktadır. Vitamin, mineral ve artan protein ihtiyacı nedeniyle gebeliğe özgü beslenme programı uygulanması önerilmektedir. Anne adayının vücudunda gebelik sürecinin oluşturduğu birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Artan sıvı ve enerji ihtiyacı en önemli değişikliklerin başında gelmektedir. Uzun süreli açlık, kan şekerinin düşmesine ve buna bağlı olarak halsizlik, baş ağrısı ve yorgunluğa yol açabilir. Hamilelik döneminde kan şekeri düzeyinde değişkenlikler izlenir. Özellikle gebeler aç iken kan şekerleri daha fazla düşme eğilimde olup, tok iken kan şekerleri daha fazla yükselme eğilimdendir. Oruç, yani uzun süreli açlık ve sonrasında kalorisi yüksek bir beslenme öğünü kan şekerinde ciddi düşmelere sebep olacağı gibi, iftar sonrasında da kan şekerinde ciddi yükselmeler görülebilir. Her iki durum da hem anne adayının sağlığını hem de bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu sebeple Ramazan ayında anne adayının oruç tutması hem kendi sağlığı için hem de bebeğinin sağlığı için birtakım riskler taşıyabilir” açıklamasında bulundu.