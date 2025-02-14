Uzmanlar ''Zehirden farkı yok'' diyerek uyardı: Erken yaşta kalp krizine davetiye çıkarıyor
Son yıllarda tüketimi artan enerji içecekleriyle uzmanlardan hayati bir uyarı geldi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehdi Onaç, enerji içeceklerinin zehirden farksız olduğunu belirterek, ''Kardiyovasküler sistem üzerinde erken kalp ölümlerinden tutun, erken yaşta kalp krizine neden olabilir.'' diyerek uyarıda bulundu.
Son yıllarda özellikle gençler arasında popülerliğinin arttığı ifade edilen enerji içeceklerine karşı uzmanlar uyarıyor. İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Mehdi Onaç, enerji içeceklerinin meydana getirdiği olumsuz etkilerinden söz etti.
Uzm. Dr. Mehdi Onaç, enerji içeceklerinin yüksek kafein miktarı nedeniyle gençlerde kalp krizi riskini arttırdığına dikkat çekti. Enerji içeceklerinin kardiyovasküler, genel ve nörolojik etkileri hakkında konuşan Uzm. Dr. Onaç, böbrek ile karaciğer yetmezliği, panik atak ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu söyledi.
"Ölümcül ritim bozukluklarına sebebiyet verebilmektedir"
Enerji içeceklerinin etkileri hakkında bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehdi Onaç, "Enerji içeceklerinin son günlerde özellikle gençler arasında kullanımda artış var. Enerji içeceğinin kardiyovasküler, genel ve nörolojik etkileri bulunmaktadır. Özellikle kardiyovasküler etkilerinde, içeriğindeki yüksek kafein oranından ötürü kalp hızının artması, ileriki dönemlerde tansiyon ve aynı zamanda aritmi riskini artırmaktadır. Aritmi dediğimiz durum; gençlerde sık kullanıma bağlı olarak ölümcül ritim bozukluklarına sebebiyet verebilmektedir. Bunun sebebi içeriğindeki kafein miktarıdır. İçerdiği yüksek şeker oranından ötürü de kolesterol dengesini bozabilir, insülin direncine sebebiyet verebilir. İleriki dönemlerde, tip 2 diyabet dediğimiz duruma neden olabilir. Kötü huylu kolesterol seviyesini arttırabilir. Bunlar yine ileri yaşlarda kardiyovasküler sistem üzerinde erken kalp ölümlerinden tutun, erken yaşta kalp krizine sebebiyet verebilir" dedi.
"Gençlerde anksiyete, öfke nöbetleri ve panik atağa yol açabilir"
Enerji içeceklerinin gençlerde psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Onaç, "Gençlerimiz daha çok uyanık kalmak için enerji içeceği tüketiyorlar. Enerji içeceği bir noktada uyarıcı madde görevi görüyor. Bu uyarıcı madde melatonin dediğimiz uyku hormonunu azaltarak, uykusuzluğa neden olabilir. Özellikle gençlerde anksiyete, öfke nöbetleri ve panik atağa yol açabilir. Enerji içeceği içildiğinde susuzluk hissi azalır. Vücudun suya ihtiyacı yokmuş gibi bir izlenim de uyandırıyor. İleri yaşlarda böbrek yetmezliğine ve kolesterol yüksekliğine neden olduğu için karaciğer yetmezliğine sebebiyet verebilir. Kafein, enerji içeceği ve alkol kombinasyonu hastaları hepatite sürükleyebilir. Enerji içeceklerinden mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Hepatiti, karaciğer yetmezliği olarak tarif edebiliriz" diye konuştu.