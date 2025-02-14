Uzmanlar ''Zehirden farkı yok'' diyerek uyardı: Erken yaşta kalp krizine davetiye çıkarıyor

"Gençlerde anksiyete, öfke nöbetleri ve panik atağa yol açabilir"

Enerji içeceklerinin gençlerde psikolojik rahatsızlıklara neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Onaç, "Gençlerimiz daha çok uyanık kalmak için enerji içeceği tüketiyorlar. Enerji içeceği bir noktada uyarıcı madde görevi görüyor. Bu uyarıcı madde melatonin dediğimiz uyku hormonunu azaltarak, uykusuzluğa neden olabilir. Özellikle gençlerde anksiyete, öfke nöbetleri ve panik atağa yol açabilir. Enerji içeceği içildiğinde susuzluk hissi azalır. Vücudun suya ihtiyacı yokmuş gibi bir izlenim de uyandırıyor. İleri yaşlarda böbrek yetmezliğine ve kolesterol yüksekliğine neden olduğu için karaciğer yetmezliğine sebebiyet verebilir. Kafein, enerji içeceği ve alkol kombinasyonu hastaları hepatite sürükleyebilir. Enerji içeceklerinden mümkün olduğunca uzak durmak lazım. Hepatiti, karaciğer yetmezliği olarak tarif edebiliriz" diye konuştu.