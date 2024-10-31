Uzmanlardan hayati uyarı: Bu kahve türlerini ağzınıza bile sürmeyin
Kahvesiz olmaz diyenler için uzmanlardan kritik bir uyarı daha geldi. Özellikle bir kahve türünü işaret eden uzman isimler "ağzınıza bile sürmeyin" dedi.
Kahvenin içinde yer alan kafein, klorojenik asit, kahweol ve kafestol gibi bileşenler sayesinde güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu bilinse de bazı kahve türlerinin başta kalp olmak üzere insan sağlığını tehdit ettiği belirlendi.
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. V. Özlem Bozkaya özellikle işlenmemiş, katkısız çekirdek kahvelerin sağlığa faydalı olduğunu belirtiyor. Filtre kahve, orta kavrulmuş kahve ve Türk kahvesi gibi katkısız ve aromasız kahveler demans, tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini azaltmada etkili.
Doç. Dr. Bozkaya, en sağlıksız kahve türlerinin başında granül kahveler geldiğini belirtiyor:
“Granül kahveler, en düşük kalite çekirdeklerden üretiliyor ve faydalı etkilerden yoksun.”
Çifte kavrulmuş kahveler ise yoğun kavurma işlemi nedeniyle kanserojen akrilamid maddesinin oranını artırıyor. Ayrıca, otantik ya da gurme adı altında satılan karışım kahveler; süt tozu, krema veya çeşitli katkı maddeleri içerdiği için dikkatle tercih edilmesi gereken kahve türleri arasında.