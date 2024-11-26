Uzmanlardan soğuk havalarda bitki çayı diye zehir içenlere hayati uyarı
Hem içimizi ısıtması hem de bağışıklık sistemimizi güçlendireceği düşüncesiyle sık içilen kış çaylarını dikkatli tüketmek gerekiyor. Tarif ve tavsiyeler yarardan çok zarar verebilir.
“İçerisinde meyve, baharatlar, bitkiler ve doğal tatlandırıcılar var. Ne zararı olabilir ki?” denilerek içeriği ve ölçüsüne dikkat edilmeden tüketilen masum görünümlü karışımlar bilinçsiz tüketildiğinde sağlığı tehdit ediyor.
Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, kış çaylarının dikkatli tüketilmemesi halinde faydadan çok zarar verebileceği uyarısı yaptı:
“Özellikle diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalığı olanlar bu çayları tüketmeden önce mutlaka içeriğini öğrenip doktoruna danışmalı. Çünkü içeriğindeki bitkiler kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir ve hastalığın şiddetini artırabilir.
Ayrıca mide sorunlarından diyabete, böbrekten karaciğere çok ciddi tehlikelere neden olabilir.“
Sungur çocuklara altıncı aydan önce kesinlikle bitki çayı verilmemesi gerektiğini uyarısı yaptı:
“Altıncı aydan sonra papatya, ıhlamur, nane çayı ve 4-10 yaş arasındaki çocuklara kafeinsiz bitki çayları mutlaka doktoruna danışarak, aşırıya kaçmadan verilebilir.“