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  3. 27 Mayıs 2017 15:47

Vatandaşa dana eti diye domuz eti yedireceklerdi

Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde, jandarmanın yaptığı operasyonla yaklaşık 5 ton satışa hazır domuz eti ele geçirdi.

Vatandaşa dana eti diye domuz eti yedireceklerdi

Olay, bugün saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Taş ait ahırlarda domuz kesildiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti.

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Vatandaşa dana eti diye domuz eti yedireceklerdi

Düzenlenen operasyonla, ahırlarda kesilerek satışa hazır hale getirilmiş, yaklaşık 5 ton domuz eti bulundu.

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Vatandaşa dana eti diye domuz eti yedireceklerdi

Koçarlı Belediyesi Zabıta ekipleri, domuz etlerini kepçeyle traktörlere yükleyerek belediye tarafından belirlenen bölgeye götürüp imha etti.

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Vatandaşa dana eti diye domuz eti yedireceklerdi

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişinin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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