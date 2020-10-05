Virüsleri öldüren ve vücudu koruyan en etkili besin
Gribal enfeksiyonlar ilaçlarla geçse de doğanın sunduğu mucizevi besinlerden de faydalanmak birçok rahatsızlığın daha kısa sürede geçmesini sağlıyor. Gripten hem korunmak hem var olan rahatsızlıkları hafif bir şekilde atlatmak için bitki çaylarıyla beslenmemize takviye yapmamız gerekiyor.
Gribal enfeksiyonlar ilaçlarla geçse de doğanın sunduğu mucizevi besinlerden de faydalanmak birçok rahatsızlığın daha kısa sürede geçmesini sağlıyor. Gripten hem korunmak hem var olan rahatsızlıkları hafif bir şekilde atlatmak için bitki çaylarıyla beslenmemize takviye yapmamız gerekiyor. İşte bakterileri ve virüsleri öldüren muhteşem besinler...
Beslenme ve diyet uzmanı Semahat Burcu Sel, soğuk algınlığı durumunda tüketilmesi gereken besinlerle ilgili bilgiler verdi.
ENFEKSİYON HASTALIKLARINDA ENERJİ ALIMI DAHA FAZLA OLMALI Enfeksiyon hastalıklarında genel olarak vücudun enerji gereksinimi artmaktadır. Çünkü ateş bu hastalıklarda sık görülen bir bulgudur. Vücut ısısının 1 derece yükselmesi ise bazal metabolizma hızında %10-12 oranında bir artış getirmektedir. Bu yüzden enerji alımı normalden biraz daha fazla olmalıdır. Ancak aşırı beslenmenin de solunum yükünü artırdığı unutulmamalıdır.
Enerji ihtiyacının karşılanması için; protein, posa, vitamin ve minerallerden zengin bir beslenme programı uygulanmalıdır. Su tüketimi, olası sıvı kaybı nedeniyle 2,5-3 lt. civarında olmalıdır. Özellikle üst solunum yolları enfeksiyonlarında bağışıklık sistemine destek sağlayacak vitamin, mineral ve besinler şunlardır: