Yağ yaktıran mucize antioksidan: Kuersetin
Bağışıklığımızı kuvvetlendirmek; virüslere, hastalıklara ve tabii ki pandemiye karşı hazırlıklı olmak hepimizin en büyük derdi.
Kuersetin gündelik beslenmede sıkça tükettiğimiz sebze, meyve ve tahıllarda bulunan bir antioksidan. Kanser ile kalp ve beyin hastalıklarına karşı önleyici bir rol üstlenen bu antioksidan, egzersiz performansını yükseltiyor, kilo vermenize de olanak sağlıyor. Kuersetin diyeti ile 1 haftada 3 kilo vermeniz mümkün. Sabah yazarı diyetisyen Selahattin Dönmez, Kuersetin ile ilgili faydalı bilgiler paylaştı. İşte o yazı; Kuersetin birçok sebze, meyve ve tahılda bulunan antioksidanlardan biri. Vücuda hasar veren molekülleri yok ederek vücudu kronik hastalıklardan koruyup yaşlanmanın ve inflamasyonun olumsuz etkilerini ortadan kaldırıyor.
Yapılan bilimsel çalışmalarda da kuersetinin vücutta kan şekeri ve kan basıncını düzenlediği, kalp damar hastalıklarından koruduğu, egzersiz performansını artırdığı, antialerjik, antiviral ve antikanserojen etki oluşturduğu gösteriliyor.
Bugün sizlere kuersetinin kanıta dayalı sağlık faydalarından besin kaynaklarına, besinlerin kuersetin içeriğini etkileyen faktörlerden kuersetin takviyelerinin kullanımına merak edilen tüm noktaları açıklamak istiyorum.