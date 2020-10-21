Yağ yaktıran mucize antioksidan: Kuersetin

Kuersetin gündelik beslenmede sıkça tükettiğimiz sebze, meyve ve tahıllarda bulunan bir antioksidan. Kanser ile kalp ve beyin hastalıklarına karşı önleyici bir rol üstlenen bu antioksidan, egzersiz performansını yükseltiyor, kilo vermenize de olanak sağlıyor. Kuersetin diyeti ile 1 haftada 3 kilo vermeniz mümkün. Sabah yazarı diyetisyen Selahattin Dönmez, Kuersetin ile ilgili faydalı bilgiler paylaştı. İşte o yazı; Kuersetin birçok sebze, meyve ve tahılda bulunan antioksidanlardan biri. Vücuda hasar veren molekülleri yok ederek vücudu kronik hastalıklardan koruyup yaşlanmanın ve inflamasyonun olumsuz etkilerini ortadan kaldırıyor.