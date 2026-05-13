Yazın serinlerken ömrünüzden çalmayın! Uzman isimden korkutan ''Iced Latte'' ve ''şurup'' uyarısı
Sıcak havalarda ferahlamak için tükettiğimiz buzlu kahveler, meyve suları ve enerji içecekleri sağlığımızı tehdit ediyor mu? Uzm. Dr. Burak Uzel, ultra işlenmiş gıdaların ve şekerli içeceklerin kalp damar hastalığı riskini %12 artırdığını vurgulayarak hayati uyarılarda bulundu. "Iced Latte masum görünebilir ama içindeki şuruplar tam bir şeker bombası" diyen Uzel, uzun ömrün sırrını ve yazın içilmesi gereken "güvenli liman" içecekleri açıkladı.
Kaynak: DHA
Yaşam süresi üzerinde genetik kadar yaşam tarzı da belirleyici rol oynuyor. Özellikle termometrelerin yükseldiği şu günlerde, serinlemek amacıyla kontrolsüzce tüketilen "yaz içecekleri" aslında kalbiniz için büyük bir risk taşıyor olabilir.
Uzm. Dr. Burak Uzel, modern beslenme alışkanlıklarının kalbimizi nasıl yorduğunu çarpıcı rakamlarla ortaya koydu.
Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından yayınlanan araştırmalara değinen Dr. Uzel, günlük beslenmede ultra işlenmiş gıdaların (UPG) payındaki her %10'luk artışın, kalp damar hastalığı riskini %12 oranında tetiklediğini belirtti.
Hazır paketli atıştırmalıklar, bisküviler ve şekerli içeceklerin kardiyovasküler ölüm riskini %9 ile %65 arasında artırabileceği kanıtlanmış durumda.
