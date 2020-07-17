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  3. 17 Temmuz 2020 09:15

Yemekten sonra uykunuzun gelmesi o hastalığın belirtisi

Yemek yedikten sonra halsiz hissediyor ve hemen uyumak istiyorsanız insülin direncinizi ölçtürmeniz gerekiyor.

Yemekten sonra uykunuzun gelmesi o hastalığın belirtisi

Yemek yedikten sonra halsizlik ve uyku hali gibi şikayetleriniz oluyorsa insülin direncinin ölçtürülmesinde fayda vardır. İnsülin direncine farklı yöntemlerle bakılmaktadır. 

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Yemekten sonra uykunuzun gelmesi o hastalığın belirtisi

Esasında gerçek bir insülin direnci ölçümü oldukça zor ve hastane şartlarında yapılması gereken bir yöntemdir. Rutin polikliniklerde bakılan değerler son derece yüzeysel olabilmektedir. 

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Yemekten sonra uykunuzun gelmesi o hastalığın belirtisi

Hastanın bulguları, şikayetleri ve kan tetkikindeki bazı değerler bizi tanıya yönlendirir. İnsülin direncini ele veren vücuttaki değişimler şu şekilde sıralanabilir:

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Yemekten sonra uykunuzun gelmesi o hastalığın belirtisi

Cilt renginde koyulaşmaEnse, koltuk alt ve genital bölgede koyulaşma ve cilt kalınlaşmasıAdet düzensizlikleriKontrolsüz kilo artışıKilo verememekVücut kas/yağ doku dağılımı dengesinde bozukluklar

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