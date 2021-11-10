Yeni araştırma kalp sağlığı için uyku düzeninin önemini ortaya çıkardı
İngiltere'de yapılan akademik bir araştırma, 22.00-23.00 saatleri arasında uyumanın kalp ve damar sağlığına iyi geldiğini ortaya çıkardı.
UK Biobank'ın 88 bin kişi üzerinde yaptığı çalışmaya göre vücudun biyolojik saatine uygun zamanda yatmak kalp krizi ve inme riskini azaltıyor.
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Bedenin 24 saatlik ritmine uymak sağlıklı bir yaşam için çok önemli. Bu durum kan basıncını da olumlu yönde etkiliyor.
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Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yaptığı çalışma için gönüllülerin uyuma ve uyanma saatlerinin verileri toplandı. Haftanın her günü devam eden bu takip ortalama altı sene devam etti.
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Bu süre boyunca katılımcıların kalp ve damar sağlığı izlendi. Çalışma sonuçları derneğin akademik yayını European Heart Journal'da yayımlandı. Buna göre yalnızca 3 bin kişide kalp ve damar hastalıkları gözlendiği ortaya çıktı.
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