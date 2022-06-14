Yeni araştırmada çarpıcı sonuçlar: Maymun Çiçeği cinsel yolla mı bulaşıyor?

Alman bilim insanları, 6 Haziran'da çevrimiçi olarak yayınlanan ve henüz resmi olarak onaylanmamış diğer bir raporda ülkedeki iki hastanın menisinde de virüsün DNA'sına rastlandığını duyurdu. Fakat uzmanlar genel olarak Maymun Çiçeği'nin meni yoluyla bulaşıp bulaşmadığının anlaşılabilmesi için laboratuvarda yapılacak daha ileri testlere ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.