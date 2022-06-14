Yeni araştırmada çarpıcı sonuçlar: Maymun Çiçeği cinsel yolla mı bulaşıyor?
İtalya'nın başkenti Roma merkezli bir bulaşıcı hastalık araştırma merkezinde Maymun Çiçeği'ne yakalanan 7 hastanın menileri üzerinde yapılan laboratuvar testlerinde virüsün DNA'sına rastlandığı açıklandı.
Uzmanlar 2 Haziran'da da dört Maymun Çiçeği hastası üzerindeki meni testlerinde virüsün izine rastlandığını duyurmuştu. Bununla birlikte Reuters'a konuşan Genel Müdür Francesco Vaia, ellerindeki verilerin virüsün biyolojik özelliklerinin değiştiğini göstermesine rağmen bulaşma şeklinin evrim geçirdiğini kanıtlamak için yeterli olmadığını söyledi. Menide bulaşıcı bir virüs bulunmasının ise virüsün cinsel yolla bulaştığı hipotezini güçlendirdiğinin altını çizdi.
Mayıs başından bu yana çoğu Avrupa'da olmak üzere yaklaşık 30 ülkede bin 300'den fazla maymun çiçeği vakası bildirildi. Vakaların çoğunluğunun aynı cins ile cinsel ilişkiye giren eril bireyler olduğu belirtildi. Virüsün endemik olduğu Afrika dışında nadiren görülen salgının kıtadan gelenlerden bulaşmadığının büyük oranda ortaya çıkması endişeleri tetikledi.
"DAHA FAZLA TESTE İHTİYAÇ VAR"
Euronews Türkçe'deki habere göre bilim insanları mevcut salgına neyin yol açtığı, hastalığın kökenleri ve virüsün yapısında bir değişiklik olup olmadığı konuları üzerindeki araştırmaların sürdürüyor.
Alman bilim insanları, 6 Haziran'da çevrimiçi olarak yayınlanan ve henüz resmi olarak onaylanmamış diğer bir raporda ülkedeki iki hastanın menisinde de virüsün DNA'sına rastlandığını duyurdu. Fakat uzmanlar genel olarak Maymun Çiçeği'nin meni yoluyla bulaşıp bulaşmadığının anlaşılabilmesi için laboratuvarda yapılacak daha ileri testlere ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.