Yeni koronavirüs varyantı dünyayı alarma geçirdi!
Bilim insanları, “'yüksek derecede bulaşıcı” bir koronavirüs varyantının ortaya çıktığı konusunda uyarıda bulundu.
AŞILAMA VE ÖNCEKİ ENFEKSİYONLA EDİNİLEN BAĞIŞIKLIKTAN KAÇABİLİR
Bilim insanları XBB.1.5’in adlı yeni bir varyantın, corona virüsün önceki türlerine göre daha kolay enfekte ettiğini ve aşılama ile önceki enfeksiyonlara karşı korumadan kaçabileceği konusunda uyardı.
Uzmanlar, varyantın ortaya çıkışının dünyadaki sağlık sistemleri üzerinde baskı oluşturabileceğini belirterek, insanlardan mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını istedi. Ancak yetkililer, türün, önceki varyantlardan daha ciddi hastalığa neden olduğuna dair henüz bir gösterge olmadığına dikkat çekti.
İngiltere’nin en büyük Covid19 gözetim merkezlerinden biri olan Sanger Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, “XBB.1.5, aşılamaya veya önceki enfeksiyona yanıt olarak üretilen Covid ile savaşan antikorları atlamasına yardımcı olan F486P de dahil olmak üzere mutasyonlar kazanmıştır. Birleşik Krallk’taki 17 Aralık haftasına kadar olan haftadaki vakaların yüzde dördünün XBB.1.5'ten kaynaklandığı görülmüştür” denildi.
Bununla birlikte, XBB.1.5’in ilk olarak Ağustos ayında Hindistan'da tespit edilen Omicron XBB'nin mutasyona uğramış bir versiyonu olduğu belirtildi.