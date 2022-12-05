Yeni salgın kabusu: 7 çocuk öldü
İngiltere'de 12 yaşında bir çocuğun Strep A nedeniyle yaşamını yitirmesiyle birlikte hastalığın sebep olduğu toplam çocuk ölümü sayısı son üç ayda yediye yükseldi.
İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), ülkede Eylül ayından bu yana altı çocuğun Strep A enfeksiyonu nedeniyle öldüğünü söylemişti. Bu çocuklardan beş tanesi 10 yaşın altında. Galler’de de yedi yaşında bir çocuk yine aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
İskoçya'da bugüne kadar sekiz ağır Strep A vakası görüldü, ancak buna bağlı ölüm yaşanmadı. İngiliz sağlık yetkilileri, enfeksiyonla ilgili ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.
Pek çok insan bu enfeksiyonla ağır bir hastalık geçirmezken, oldukça bulaşı bu bakteriler ciddi hastalıklara ve komplikasyonlara neden olabiliyor. İngiltere'de 2017-18 yıllarında Strep A enfeksiyonları nedeniyle 10 yaşın altında dört çocuk hayatını kaybetmişti.
Vakalar da geçtiğimiz haftalarda yükseliş gösterdi. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmaya başlamasından beri, bu tip enfeksiyonların yayılması da olası. UKHSA, toplum arasında dolaşan yüksek miktarda bakterinin de artışta önemli bir rol oynadığı görüşünde.
Imperial College London'dan D.r Elizabeth Whittaker, "Pandeminin ilk iki yılında çok az A Grubu Strep gördük. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla bakteri 2022'de yeniden dolaşıma girmeye başladı" dedi.