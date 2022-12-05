Yeni salgın kabusu: 7 çocuk öldü

İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA), ülkede Eylül ayından bu yana altı çocuğun Strep A enfeksiyonu nedeniyle öldüğünü söylemişti. Bu çocuklardan beş tanesi 10 yaşın altında. Galler’de de yedi yaşında bir çocuk yine aynı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

İskoçya'da bugüne kadar sekiz ağır Strep A vakası görüldü, ancak buna bağlı ölüm yaşanmadı. İngiliz sağlık yetkilileri, enfeksiyonla ilgili ailelerin dikkatli olması gerektiğini söyledi.