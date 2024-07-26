Yeni tehlikenin adı: Listeria... Binlerce kilo et toplatıldı

13 EYALETTE GÖRÜLDÜ



Listeria monocytogenes enfeksiyonu salgınını araştırmak için Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve eyalet halk sağlığı kurumlarıyla birlikte çalıştığını ifade eden FSIS, dün itibariyle 13 eyalette 33 hastaneye yatış ve iki ölüm dahil olmak üzere toplamda 34 hasta tespit edildiğini belirtti.