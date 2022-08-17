Yeşil muz kanser düşmanı çıktı
İngiltere'de yapılan çalışmada, tam olgunlaşmamış yeşil muz yemenin mide, safra kesesi ve pankreas kanseri ile mücadelede yüzde 60’tan fazla etkili olduğu belirtildi.
İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, tam olgunlaşmamış muz yemenin kanser ile mücadelede etkili olduğu açıklandı.
Newcastle ve Leeds Üniversitelerindeki uzmanlar tarafından yürütülen ve Cancer Prevention Research dergisinde yayımlanan çalışmada, yeşil muzlarda bulunan nişastanın kanser türlerini yüzde 60’tan fazla azaltabildiği belirtildi.
Araştırmada, aynı zamanda yulaf, tahıllar, makarna, pirinç, bezelye ve fasulyede bulunan olgunlaşmamış muzda bulunan nişastanın doktorların tespit edilmesi ve teşhis edilmesi zor olan bağırsağın üst kısmındaki kanserler ile mücadelede önemli etkilere sahip olduğu vurgulandı.
YAKLAŞIK BİN HASTA İNCELENDİ
Özellikle kalın bağırsak ve rektumda kanser riskini artıran kalıtsal bir hastalık olan Lynch sendromlu yaklaşık bin hasta üzerinde yapılan çalışmada, katılımcılar iki yıl boyunca aşırı olgunlaşmamış ve hala yeşil olan bir muz yemekten elde edilene eşdeğer miktarda nişasta aldılar.
Araştırmanın sonunda nişastanın bağırsaktaki kanserleri etkilememesine rağmen, vücudun diğer bölgelerindeki kanserlerin görülme sıklığını yarıdan fazla azalttığı ortaya kondu.