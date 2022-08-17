Yeşil muz kanser düşmanı çıktı

YAKLAŞIK BİN HASTA İNCELENDİ

Özellikle kalın bağırsak ve rektumda kanser riskini artıran kalıtsal bir hastalık olan Lynch sendromlu yaklaşık bin hasta üzerinde yapılan çalışmada, katılımcılar iki yıl boyunca aşırı olgunlaşmamış ve hala yeşil olan bir muz yemekten elde edilene eşdeğer miktarda nişasta aldılar.

Araştırmanın sonunda nişastanın bağırsaktaki kanserleri etkilememesine rağmen, vücudun diğer bölgelerindeki kanserlerin görülme sıklığını yarıdan fazla azalttığı ortaya kondu.