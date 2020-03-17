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  3. 17 Mart 2020 14:05

Yiyeceklerin tazeliğini korumak için ne yapmalıyız?

Bazı yiyecekler diğerlerine göre daha çabuk bozulur ve saklama koşulları daha farklıdır. İşte sizlere yiyeceklerin tazeliğini kaybetmeden saklama yolları..

Yiyeceklerin tazeliğini korumak için ne yapmalıyız?

Bazı yiyecekler diğerlerine göre daha çabuk bozulur ve saklama koşulları daha farklıdır. İşte sizlere yiyeceklerin tazeliğini kaybetmeden saklama yolları..

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Yiyeceklerin tazeliğini korumak için ne yapmalıyız?

Taze soğanı saklamak için yapmanız gereken soğanı ince ince doğrayın. Daha sonra büyük bir pet şişenin içine koyun ve buzdolabında muahfaza edin.

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Yiyeceklerin tazeliğini korumak için ne yapmalıyız?

Marulları yıkayın ve alüminyum folyoya sarın. Bu şekilde 2 hafta boyunca tazeliğini koruyacaktır.

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Yiyeceklerin tazeliğini korumak için ne yapmalıyız?

Eğer tereyağını 2-3 yıl saklamak ve tazeliğini korumak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Tereyağını cam kapların içine koyun ve 15-20 dakika kadar fırında ısıtın. Eriyen tereyağını fırından çıkarın. İçinde bulundupu kabın ağzını sıkıca kapatın ve buzdolabına kaldırın.

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