Yiyeceklerin tazeliğini korumak için ne yapmalıyız?
Bazı yiyecekler diğerlerine göre daha çabuk bozulur ve saklama koşulları daha farklıdır. İşte sizlere yiyeceklerin tazeliğini kaybetmeden saklama yolları..
Bazı yiyecekler diğerlerine göre daha çabuk bozulur ve saklama koşulları daha farklıdır. İşte sizlere yiyeceklerin tazeliğini kaybetmeden saklama yolları..
Taze soğanı saklamak için yapmanız gereken soğanı ince ince doğrayın. Daha sonra büyük bir pet şişenin içine koyun ve buzdolabında muahfaza edin.
Marulları yıkayın ve alüminyum folyoya sarın. Bu şekilde 2 hafta boyunca tazeliğini koruyacaktır.