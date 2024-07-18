Yorgun uyanmanızın 3 sebebi belli oldu: Bunları yapın kurtulun
Sabahları yataktan kalkmakta zorlanıyorsanız, birkaç alışkanlık değişikliğiyle bu durumu düzeltebilirsiniz. Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörobiyoloji Anabilim Dalı Profesörü Dr. Andrew Huberman, sabahları ilk yaptığınız hareketlerin tüm gün boyunca uyanık kalmanıza yardımcı olabileceğini söylüyor.
Dr. Huberman'a göre, uyanır uyanmaz yapılması gereken ilk şey doğal ışık almak. Uyandıktan sonraki ilk bir saat içinde dışarı çıkmak, vücudun doğal desteği olan kortizolü aktive eder. Sadece beş ila on dakika dışarıda kalmak, 24 saatlik kortizol döngüsünde sağlıklı bir artış sağlar. Bu alışkanlık, uyanıklık seviyenizi, odaklanmanızı ve ruh halinizi olumlu yönde etkiler.
Gün ışığından faydalanmamak, kötü bir uyku düzenine neden olabilir ve sabahları yorgun uyanmanıza sebep olabilir. Lambalar ve telefon ekranları, doğal ışığın yerini tutmaz ve düzenli bir uyku için yeterli değildir.
Sabahları yorgun uyandığınızda hemen kahve içmek yerine, ilk kafein alımınızı uyandıktan en az 90 dakika sonraya erteleyin.
Dr. Huberman, beynimizde adenozin adı verilen bir kimyasalın uykulu hissetmemize neden olduğunu ve kafeinin bu kimyasalı bloke ettiğini belirtiyor. Uyandıktan hemen sonra kahve içmek, adenozin birikimini önleyemediği için yorgunluk hissi devam edebilir.