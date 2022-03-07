Yüz germe operasyonu hakkında merak edilenler

Dr.Aşkar,''Yüz germe ameliyatından beklentilerinizi ilgili cerrahınızla tartışın. Sigara kullanımına ameliyattan 10 gün önce bırakılmalıdır. Güneşleme ve cilt bakımı ile ilgili alışkanlıklarınızı anlatın, ameliyat sonrası yapılması gerekenleri dikkatle dinleyin. Ameliyat hastane koşullarında, anestezi uzmanının gözetiminde ameliyathanede yapılmalıdır. Genellikle genel anestezi ile yapılan bu ameliyat sedasyon desteği ile lokal anestezi altında da yapılabilir.2-2.5 saat süren bu operasyonundan sonra aynı gün eve çıkmak mümkündür. Yapılacak kombine ameliyatlar ameliyat süresini uzatıp, hastanede bir gün kalmayı gerektirebilir. Yüz germe ameliyatının izi mutlaka kalır, ancak belirgin bir iz değildir ve şakak bölgesinde saçlı deri içinde, kulak önü ve arkasında gizlenecek şekilde yapılır. Çene altı bölgesindeki yağların alınması için karşıdan görünmeyecek şekilde 3-5 mm boyunda iz kalır. Ek olarak ameliyat yapılırsa, yapılan ameliyata göre ek iz kalır. Bu izlerin gizlenecek ve belirgin olmayacak şekilde olması beklenen bir sonuçtur.''diye belirtti.