Yüzde 80 daha ölümcül: Koronavirüsün yeni bir varyantını ürettiler!
ABD'li bir grup bilim insanın bir laboratuvarda ölümcül yeni bir Covid-19 varyantı ürettikleri ortaya çıktı.
ABD’de yer alan Boston Üniversitesi’nde bilim insanları, bir laboratuvarda corona virüsün oldukça ölümcül yeni bir varyantını üretti.
Dailymail’in haberine göre, Covid-19’un ne kadar ölümcül olabileceğini görmek isteyen araştırmacılar, bir çalışmada farelerin yüzde 80'ini öldüren Omicron ve orijinal Wuhan türünü birleştiren hibrit bir corona virüs yarattı.
"ATEŞLE OYNUYORLAR"
Söz konusu olay, benzer uygulamaların pandemiyi başlatmış olabileceğine dair korkulara rağmen, virüs manipülasyonu araştırmalarının ne kadar tehlikeli olabileceğini ortaya koydu. Birçok farklı araştırmacı, ABD’de yapılan çalışmaya tepki gösterdi.
Çalışmayı eleştiren ve İsrail Hükümeti'nin önde gelen bilim insanlarından Prof. Dr. Shmuel Shapira, "Bu tip çalışmalar tamamen yasaklanmalı, ateşle oynuyorlar" dedi.
Öte yandan, daha önce pandemiye neden olan yeni tip corona virüsün bir laboratuvarda üretildiğine dair birçok teori ortaya atıldı.