Yüzünde bu lekelerle doğmuştu şimdiki hali herkesi şaşırtıyor!

Doğduğunda hiçbir lekesi olmayan Matilda Callaghan, kısa bir süre sonra bir rahatsızlığa yakalandı. Matilda'nın annesi Rebecca doğum sırasında yaşadığı sorunlar nedeniyle bebeğinin bu şekilde dünyaya geldiğini öğrendi. Yüz bölgesini, yanaklarını göz çevresini ve alnını saran benekler ile masmavi gözleriyle tüm neşesini etrafa yayan minik kız çocuğu internet ortamında paylaşılan fotoğrafları ile herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

