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  3. 18 Nisan 2018 10:30

Yüzünde bu lekelerle doğmuştu şimdiki hali herkesi şaşırtıyor!

Yüzünde bu lekelerle doğmuştu şimdiki hali herkesi şaşırtıyor!

Doğduğunda hiçbir lekesi olmayan Matilda Callaghan, kısa bir süre sonra bir rahatsızlığa yakalandı. Matilda'nın annesi Rebecca doğum sırasında yaşadığı sorunlar nedeniyle bebeğinin bu şekilde dünyaya geldiğini öğrendi. Yüz bölgesini, yanaklarını göz çevresini ve alnını saran benekler ile masmavi gözleriyle tüm neşesini etrafa yayan minik kız çocuğu internet ortamında paylaşılan fotoğrafları ile herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

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Yüzünde bu lekelerle doğmuştu şimdiki hali herkesi şaşırtıyor!

Küçük yaşta lazer tedavisi gibi ciddi bir tedavi gören minik bebek, kısa bir süre sonra tüm doğum lekelerinden kurtuldu. İşte sevimli bebeğin şimdiki halleri...

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Yüzünde bu lekelerle doğmuştu şimdiki hali herkesi şaşırtıyor!

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Yüzünde bu lekelerle doğmuştu şimdiki hali herkesi şaşırtıyor!

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