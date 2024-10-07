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Zayıflama iğnelerine dikkat: Uzman isim yan etkilerini açıkladı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, zayıflama iğnelerinin ciltteki sarkmalara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunarak, zayıflama iğnelerinin diğer yan etkilerini açıkladı.

Kaynak: CNN Türk
Zayıflama iğnelerine dikkat: Uzman isim yan etkilerini açıkladı - Resim: 1

Yeni gelişmeler iğne şeklinde kullanılan ilacın yüzün sarkmasına ve daha yaşlı görünmesine neden olabildiğini ortaya koyuyor.

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Zayıflama iğnelerine dikkat: Uzman isim yan etkilerini açıkladı - Resim: 2

İğnedeki obezite ve tip 2 diyabet için kullanılan etken maddenin yüzdeki kasları eritiyor.

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Zayıflama iğnelerine dikkat: Uzman isim yan etkilerini açıkladı - Resim: 3

ZAYIFLAMA İĞNELERİNİN YAN ETKİLERİ

BİR: Mide bulantısı

İKİ: Kusma

ÜÇ: İshal

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Zayıflama iğnelerine dikkat: Uzman isim yan etkilerini açıkladı - Resim: 4

DÖRT: Karın ağrısı

 BEŞ: Kabızlık

 ALTI: Baş ağrısı

 YEDİ: Yorgunluk

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