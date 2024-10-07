Zayıflama iğnelerine dikkat: Uzman isim yan etkilerini açıkladı
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, zayıflama iğnelerinin ciltteki sarkmalara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunarak, zayıflama iğnelerinin diğer yan etkilerini açıkladı.
Kaynak: CNN Türk
Yeni gelişmeler iğne şeklinde kullanılan ilacın yüzün sarkmasına ve daha yaşlı görünmesine neden olabildiğini ortaya koyuyor.
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İğnedeki obezite ve tip 2 diyabet için kullanılan etken maddenin yüzdeki kasları eritiyor.
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ZAYIFLAMA İĞNELERİNİN YAN ETKİLERİ
BİR: Mide bulantısı
İKİ: Kusma
ÜÇ: İshal
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DÖRT: Karın ağrısı
BEŞ: Kabızlık
ALTI: Baş ağrısı
YEDİ: Yorgunluk
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