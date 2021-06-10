Zayıflamak isteyenler dikkat: İşte en çok kalori yaktıran sporlar
Fazla kilolarından rahatsız olanlar tatil sezonunun da açılması ile birlikte zayıflamak için spor yapıyor. İşte en çok zayıflatan sporlar...
Spor yapanlar, deniz sezonunu açmadan önce hızlı bir şekilde kalori yaktıracak egzersizleri merak ediyor. Sporu daha verimli hale getirmek isteyenler için 'en fazla kalori yaktıran' egzersizleri araştırdık.
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Yoga: Son zamanların en popüler sporlarından birisi olan yoga, 1 saatte 228 kalori yakmaya yardımcı oluyor.
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Yürüyüş: En iyi kalori yakma yöntemlerinden birisi yürüyüştür. Her gün yürüyüş yapan birisi 255 kalori yakabilir.
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Kano: Yoga gibi son zamanların en popüler sporları arasında gösterilen kano gezintisi sayesinde, 1 saatte 319 kalori yakılabilir.
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