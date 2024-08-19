Zehirden bile betermiş: İşte mutfağınıza asla sokmamanız gereken 7 gıda
Vücut sağlığını korumanın ve hastalıklara karşı daha dirençli olmanın en kolay yollarından birisi düzenli beslenmedir. Beslenme alışkanlığı kazanmak, sağlıklı ve zararsız besinler tüketmek insan sağlığı için çok önemlidir. İşte DSÖ'nün yaklaşık 5 milyar kişinin risk altında olduğunu söylediği besinler...
Mutfağınızda bulunan bazı besinler kalp hastalığı, şeker gibi hastalıkların artmasına sebep olabilir. Zararsız olduğunu düşündüğünüz bu besinler farkında olmadan sağlığınızı tehdit eder.
İşte o zararlı gıdaların listesi...
1- YAĞLI GIDALAR
Özellikle büyük işletmelerde kullanılan hidrojenize yağlar yani sıvı yağın özel yöntemlerle katılaştırıldığı yağ çeşitleri vücuda zarar verebilmektedir.
Endüstriyel trans yağların zararları da son yıllarda gündem olan bir konudur ve Dünya Sağlık Örgütü endüstriyel trans yağlarının tümüyle kullanımdan kaldırılması yönünde çalışmalar da bulunmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yaklaşık 5 milyar kişinin zararlı trans yağlara karşı korunmasız kaldığını, bunun kalp hastalıkları ve ölüm riskinin artmasına sebep olduğunu açıkladı.
DSÖ, 2018'de endüstriyel olarak üretilen trans yağların küresel olarak ortadan kaldırılması çağrısında bulunmuştu.