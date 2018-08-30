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  3. 30 Ağustos 2018 17:03

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili !

Zeytinyağı, cinsel performansı artırmak için başvurulan Viagra'dan daha etkili olduğu ortaya çıktı.

Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili !

Cinsel performansı artırmak için başvurulan Viagra uzmanlara göre uzun vadeli bir çözüm olmadığından başka yollara başvurulması gerekiyor. Bu noktada zeytinyağı üzerinde yaptıkları araştırmadan bahsederek, zeytinyağı tüketiminin Viagra kullanmaktan daha etkili olacağı görüşünü paylaşıyorlar. Peki zeytinyağını Viagra'dan daha etkili kılan ne?


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Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili !

Yunanistan'da bilim insanları, zeytinyağının erkeklerin cinsel performansını artırmada Viagra'dan daha etkili bir çözüm olabileceğini ortaya koydu.

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Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili !

Atina Üniversitesi'nin araştırmasına göre, zeytin zengini bir rejim yapmak kalpteki kan akışını güçlendirerek cinsel iktidarsızlığı da azaltıyor.

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Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili !

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesinin haberine göre 600 erkeğin katıldığı araştırma, günde en az 9 çorba kaşığı zeytinyağı tüketenlerde iktidarsızlık riskinin diğerlerine göre daha az olduğunu gösteriyor.

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