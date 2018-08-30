Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili !

Cinsel performansı artırmak için başvurulan Viagra uzmanlara göre uzun vadeli bir çözüm olmadığından başka yollara başvurulması gerekiyor. Bu noktada zeytinyağı üzerinde yaptıkları araştırmadan bahsederek, zeytinyağı tüketiminin Viagra kullanmaktan daha etkili olacağı görüşünü paylaşıyorlar. Peki zeytinyağını Viagra'dan daha etkili kılan ne?





