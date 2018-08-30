Zeytinyağı Viagra'dan daha etkili !
Zeytinyağı, cinsel performansı artırmak için başvurulan Viagra'dan daha etkili olduğu ortaya çıktı.
Cinsel performansı artırmak için başvurulan Viagra uzmanlara göre uzun vadeli bir çözüm olmadığından başka yollara başvurulması gerekiyor. Bu noktada zeytinyağı üzerinde yaptıkları araştırmadan bahsederek, zeytinyağı tüketiminin Viagra kullanmaktan daha etkili olacağı görüşünü paylaşıyorlar. Peki zeytinyağını Viagra'dan daha etkili kılan ne?
Yunanistan'da bilim insanları, zeytinyağının erkeklerin cinsel performansını artırmada Viagra'dan daha etkili bir çözüm olabileceğini ortaya koydu.
Atina Üniversitesi'nin araştırmasına göre, zeytin zengini bir rejim yapmak kalpteki kan akışını güçlendirerek cinsel iktidarsızlığı da azaltıyor.