111 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye geliyor!
Yeni sezon için çalışmalarını sürdürüren Fenerbahçe, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Jadon Sancho ile prensip anlaşması sağladı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, geride kalan sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Manchester United'ın yıldızı Sancho için devreye girdi.
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PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Avrupa'dan birçok kulübün ilgilendiği Sancho ile prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun İngiliz oyuncuyla görüşmesi bu transferde etkili oldu.
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Bu transferde Fenerbahçe'nin en büyük rakibi olan Napoli'nin maaş problemi nedeniyle masadan kalktığı öğrenildi.
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Bugüne kadar bonservisine 111 milyon Euro ödenen Sancho'nun transferi için Manchester United ile pazarlıklara başlayan sarı-lacivertliler, kısa süre içinde Sancho'yu açıklaması bekleniyor.
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