160 milyon dolarlık kriz... Roberto Carlos evsiz kaldı

Boşanma kararı sonrasında, eşi Mariana Lucon'un kendi evlerinde kaldığı, Lucon'un ailesinin ise Carlos'a ait bir diğer evde oturduğu belirtildi. Bu nedenle, Brezilyalı efsanenin geçici olarak Real Madrid tesislerine taşındığı ifade edildi.