160 milyon dolarlık kriz... Roberto Carlos evsiz kaldı
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen, Sivassspor ile Akhisarspor'da teknik direktörlük yapan futbol efsanesi Roberto Carlos evsiz kaldı ve Real Madrid'in tesislerinde yaşamaya başladı.
Brezilya'nın efsane futbolcularından Roberto Carlos, eşi Mariana Lucon'la evliliğini sonladırmaya hazırlandırırken hayatının en zor dönemlerinden birini yaşamaya başladı.
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İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Roberto Carlos'un boşanma sürecinde Real Madrid’in tesislerine taşındığı ifade edildi.
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51 yaşındaki efsane futbolcunun, 160 milyon dolarlık serveti nedeniyle boşanma sürecinin zorlu geçebileceği vurgulandı.
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Boşanma kararı sonrasında, eşi Mariana Lucon'un kendi evlerinde kaldığı, Lucon'un ailesinin ise Carlos'a ait bir diğer evde oturduğu belirtildi. Bu nedenle, Brezilyalı efsanenin geçici olarak Real Madrid tesislerine taşındığı ifade edildi.
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