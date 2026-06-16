18 yaşındaki Eda Savcıgil'den tarihi başarı! Rekorları altüst etti

Eda Savcıgil, Capri Adası ile Napoli arasındaki 28 kilometrelik zorlu deniz parkurunu solo olarak (tek başına) başarıyla tamamlayan ilk Türk sporcu unvanını elde etti. 18 yaşındaki Savcıgil, bu ağır fiziksel ve mental dayanıklılık gerektiren maratonu bitiren en genç yüzücü olarak adını organizasyon tarihine yazdırdı. Sadece kendi yaş kategorisinde değil, kadın ve erkek tüm yarışmacılar arasında en iyi dereceyi elde ederek parkur rekorunu kıran milli sporcumuz, 2026 yılı genel klasman şampiyonu ilan edildi.