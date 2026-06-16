18 yaşındaki Eda Savcıgil'den tarihi başarı! Rekorları altüst etti
18 yaşındaki İzmirli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'da düzenlenen Maratona del Golfo Capri-Napoli yarışında 28 kilometrelik zorlu parkuru 9 saatte tamamlayarak genel klasman şampiyonu oldu. Parkuru bitiren ilk Türk ve en genç sporcu unvanlarını elde eden Savcıgil, aynı zamanda parkur rekorunu da kırdı.
Türk sporu adına uluslararası sulardan gurur verici bir son dakika haberi geldi. İzmirli 18 yaşındaki açık deniz ve ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'nın en zorlu açık su parkurlarından birinde eşine az rastlanır bir başarıya imza attı.
İtalya'da gerçekleştirilen köklü "Maratona del Golfo Capri-Napoli" yüzme yarışında mücadele eden Eda Savcıgil'in 9 saat süren performansına dair öne çıkan istatistikler ve kırılan rekorlar şu şekilde tescillendi:
Eda Savcıgil, Capri Adası ile Napoli arasındaki 28 kilometrelik zorlu deniz parkurunu solo olarak (tek başına) başarıyla tamamlayan ilk Türk sporcu unvanını elde etti. 18 yaşındaki Savcıgil, bu ağır fiziksel ve mental dayanıklılık gerektiren maratonu bitiren en genç yüzücü olarak adını organizasyon tarihine yazdırdı. Sadece kendi yaş kategorisinde değil, kadın ve erkek tüm yarışmacılar arasında en iyi dereceyi elde ederek parkur rekorunu kıran milli sporcumuz, 2026 yılı genel klasman şampiyonu ilan edildi.
Yeni Hedef: "Okyanus Yedilisi"
Geçtiğimiz günlerde hafif bir sakatlık yaşamasına rağmen üniversite hazırlık sürecini ve ağır antrenman temposunu bir arada yürütmekten vazgeçmediğini belirten Eda Savcıgil, yarış sonrasında mental dayanıklılığına vurgu yaptı. "Bazen başarı, yola devam edebilmektir" diyen genç şampiyon, bir sonraki küresel hedefini de açıkladı. Savcıgil, daha önce Bengisu Avcı'nın da tamamlayarak tarihe geçtiği, dünyanın en zorlu yedi açık su geçişinden oluşan "Okyanus Yedilisi" (Oceans 7) parkurlarını tamamlamak için hazırlıklara başlayacağını duyurdu.