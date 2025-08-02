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  4. Kasımpaşa'dan gitmişti... 19 yaşındaki genç yıldız Premier Lig'e veda etti

19 yaşındaki genç yıldız Yasin Özcan Premier Lig'ten Belçika'ya transfer oldu

Belçika ekibi Anderlecht, İngiliz takımı Aston Villa'da forma giyen 19 yaşında futbolcu Yasin Özcan'ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA / İHA
19 yaşındaki genç yıldız Yasin Özcan Premier Lig'ten Belçika'ya transfer oldu - Resim: 1

Kasımpaşa'dan, Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer olan genç futbolcu Yasin Özcan'ın yeni adresi Belçika oldu. 

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19 yaşındaki genç yıldız Yasin Özcan Premier Lig'ten Belçika'ya transfer oldu - Resim: 2

Anderlecht, Özcan'ı 1 yıl kiralık olarak transfer etti. Belçika ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, transferde satın alma opsiyonunun da olduğu ifade edildi.

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19 yaşındaki genç yıldız Yasin Özcan Premier Lig'ten Belçika'ya transfer oldu - Resim: 3

Anderlecht Sportif Direktörü Olivier Renard, Yasin Özcan'ın, defansın ortasında ve sol bekte oynayabildiğini söyleyerek, aradıkları profilde bir oyuncuyu kadrolarına kattığını ifade ettti.

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19 yaşındaki genç yıldız Yasin Özcan Premier Lig'ten Belçika'ya transfer oldu - Resim: 4

Kasımpaşa'da 94 maçta forma giyen Yasin Özcan 6 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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