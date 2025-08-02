19 yaşındaki genç yıldız Yasin Özcan Premier Lig'ten Belçika'ya transfer oldu
Belçika ekibi Anderlecht, İngiliz takımı Aston Villa'da forma giyen 19 yaşında futbolcu Yasin Özcan'ı 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kaynak: DHA / İHA
Kasımpaşa'dan, Premier Lig temsilcisi Aston Villa'ya transfer olan genç futbolcu Yasin Özcan'ın yeni adresi Belçika oldu.
1 / 4
Anderlecht, Özcan'ı 1 yıl kiralık olarak transfer etti. Belçika ekibinin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, transferde satın alma opsiyonunun da olduğu ifade edildi.
2 / 4
Anderlecht Sportif Direktörü Olivier Renard, Yasin Özcan'ın, defansın ortasında ve sol bekte oynayabildiğini söyleyerek, aradıkları profilde bir oyuncuyu kadrolarına kattığını ifade ettti.
3 / 4
Kasımpaşa'da 94 maçta forma giyen Yasin Özcan 6 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
4 / 4