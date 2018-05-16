İşte gerçekleşmesi beklenen transferler !

MARIO MANDZUKIC - Juventus I Beşiktaş ve Galatasaray gündemindeki Mario Mandzukic için Juventus'tan resmi açıklama geldi. Juventus CEO'su Beppe Marotta yaptığı açıklamada; "Yaptıkları nedeniyle ondan memnunuz ancak onun ne düşündüğünü ve ayrılmak isteyip istemediğini de ayrıca anlamalıyız"dedi.

