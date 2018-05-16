İşte gerçekleşmesi beklenen transferler !
2017 - 2018 sezonunun bitmesiyle birlikte başka takıma transfer olma ihtimali yüksek futbolcular da birer birer ortaya çıkıyor. İşte başka bir takıma transfer olması kesin gözüyle bakılan yıldızlar....
VINCENT ABOUBAKAR - Porto I Forvet hattına acil transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, rotayı yine eski futbolcusuna çevirdi. Siyah beyazlı yönetim yeni sezon öncesi Negredo ve Love'u takımdan gönderip Aboubakar'ı kiralık olarak kadroya dahil etmek istiyor. (Goal)
YUTO NAGATOMO - Inter I Inter'in Asamoah ile yeni sözleşme imzalaması Galatasaray'ın elini güçlendirdi. Sezon sonu bonservisini almayı planladığı Nagatomo için Inter kulübünün kolaylık yapması bekleniyor...
DUSKO TOSIC - Beşiktaş I Beşiktaş ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Dusko Tosic için Çin kulübünden siyah beyazlı kulübe 5 milyon Euro'luk bir teklif geldi. 1 milyon 250 bin Euro garanti para alan Sırp futbolcu Çin'den gelen teklife sıcak baktığı iddia edildi.
MARIO MANDZUKIC - Juventus I Beşiktaş ve Galatasaray gündemindeki Mario Mandzukic için Juventus'tan resmi açıklama geldi. Juventus CEO'su Beppe Marotta yaptığı açıklamada; "Yaptıkları nedeniyle ondan memnunuz ancak onun ne düşündüğünü ve ayrılmak isteyip istemediğini de ayrıca anlamalıyız"dedi.