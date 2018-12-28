2018'in hiç bitmemesini isteyen 10 futbolcu

KYLIAN MBAPPE

Geleceğin süperstarı olarak gösterilen Kylian Mbappe, bugünün de en büyük yıldızlarından biri olduğunu 2018 yılı içindeki performansı ile kanıtladı. Fransa'nın kazandığı Dünya Kupası'nda en iyi oyunculardan biri olan genç oyuncu, Paris Saint-Germain ile de fıtınalar estirmeye devam ediyor.