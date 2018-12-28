2018'in hiç bitmemesini isteyen 10 futbolcu
Dünya futbolunda adından sıkça söz ettiren 2018 yılı rüya gibi geçen 10 oyuncu
OZAN KABAK
Galatasaray'da Fatih Terim'in bir anda 11'e yazdığı Ozan Kabak, gösterdiği performansla dev kulüplerin radarına girmeye başladı. Zaman zaman hatalar yapsa da bir stoperde olması gereken birçok özelliğe sahip olduğu gözlenen genç oyuncu için 2019 yılı kritik olacak.
MBAYE DIAGNE
Kasımpaşa'nın geçen sezon devre arasında Çin'den getirdiği Diagne, bu sezon attığı 20 golle adeta çıldırdı. Senegalli oyuncu takımını sırtlarken, şampiyonluk yarışına da soktu. 27 yaşındaki oyuncuya Avrupa'dan teklifler var.
CENGİZ ÜNDER
Cengiz Ünder, 2018 yılında Roma'daki performansıyla Türkiye'de herkesin gururlanmasını sağladı. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında 4-1'den geri dönerek 3-0 kazandıkları maçta kilit bir rol üstlenen Cengiz, Roma'da da vazgeçilmez oyunculardan biri olarak, bonservisini 50 milyon euro seviyelerine çekti.
KYLIAN MBAPPE
Geleceğin süperstarı olarak gösterilen Kylian Mbappe, bugünün de en büyük yıldızlarından biri olduğunu 2018 yılı içindeki performansı ile kanıtladı. Fransa'nın kazandığı Dünya Kupası'nda en iyi oyunculardan biri olan genç oyuncu, Paris Saint-Germain ile de fıtınalar estirmeye devam ediyor.