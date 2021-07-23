2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da hazır bulunduğu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını, milli yüzücüler Merve Tuncel ile Berke Saka'nın taşıyacak. Böylece Olimpiyatlarda Türk bayrağını 1996'da Derya Büyükuncu'dan sonra ilk kez Yüzme Federasyonu'ndan iki genç sporcu taşımış olacak.