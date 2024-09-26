2024 yılına damgasını vuran Türk futbolcular belli oldu
Futbolun Türk yıldızlarının geçen sezon başlayan skor grafikleri yeni sezonda da yükselişte... İşte 2024 yılına damgasını vuran en skorer Türk futbolcular.
Kerem Aktürkoğlu transfer olduğu Benfica'da Orkun Kökçü ile birlikte skorer bir performans sergilemeye devam ediyor. İkili gol+asist katkısında takımlarında zirveye çıktı.
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Transfermarkt 2024'ün en skorer Türk oyuncularnı derledi. Yapılan derlemeye göre gol+asist katkısında 2024'ün en skorer isimlerinin listesi şu şekilde oluştu:
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10 - Cengiz Ünder (Fenerbahçe)
Gol+asist: 9
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9 - Cenk Tosun (Beşiktaş-Fenerbahçe)
Gol+asist: 11
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