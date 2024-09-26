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2024 yılına damgasını vuran Türk futbolcular belli oldu

Futbolun Türk yıldızlarının geçen sezon başlayan skor grafikleri yeni sezonda da yükselişte... İşte 2024 yılına damgasını vuran en skorer Türk futbolcular.

2024 yılına damgasını vuran Türk futbolcular belli oldu - Resim: 1

Kerem Aktürkoğlu transfer olduğu Benfica'da Orkun Kökçü ile birlikte skorer bir performans sergilemeye devam ediyor. İkili gol+asist katkısında takımlarında zirveye çıktı.

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2024 yılına damgasını vuran Türk futbolcular belli oldu - Resim: 2

Transfermarkt 2024'ün en skorer Türk oyuncularnı derledi. Yapılan derlemeye göre gol+asist katkısında 2024'ün en skorer isimlerinin listesi şu şekilde oluştu:

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2024 yılına damgasını vuran Türk futbolcular belli oldu - Resim: 3

10 - Cengiz Ünder (Fenerbahçe)

Gol+asist: 9

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2024 yılına damgasını vuran Türk futbolcular belli oldu - Resim: 4

9 - Cenk Tosun (Beşiktaş-Fenerbahçe)

Gol+asist: 11

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