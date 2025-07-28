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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde İtalya, Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Kaynak: İHA
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu - Resim: 1

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.

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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu - Resim: 2

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi. 

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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu - Resim: 3

Final maçında İtalya, Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu - Resim: 4

İtalya toplamda 3'üncü, üst üste ise 2'nci kez şampiyon olurken, Brezilya ikinci, Polonya ise üçüncü oldu.

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