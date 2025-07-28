2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde şampiyon belli oldu
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde İtalya, Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Kaynak: İHA
A Milli Kadın Voleybol Takımımız Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.
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2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde İtalya ile Brezilya karşı karşıya geldi.
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Final maçında İtalya, Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
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İtalya toplamda 3'üncü, üst üste ise 2'nci kez şampiyon olurken, Brezilya ikinci, Polonya ise üçüncü oldu.
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