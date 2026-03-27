2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu
ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar 42 ülke katılım hakkı elde etti. Play-off maçlarının ardından 6 ülke daha Dünya Kupası biletini alacak. İşte 2026 Dünya Kupası'nı garantileyen ülkeler...
ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran'da oynanacak açılış maçıyla başlayacak ve 19 Temmuz'daki finalle sona erecek. Turnuvaya ABD’den 11, Meksika’dan 3 ve Kanada’dan 2 şehir ev sahipliği yapacak. Final heyecanı, New York’taki MetLife Stadyumu’nda yaşanacak.
Dünya Kupası'na şu ana kadar 48 takımdan 42'si katılım hakkı elde etti. A Milli Takım, Avrupa elemeleri play-off sürecinde Romanya'yı saf dışı bırakarak adını finale yazdırmayı başardı. Şimdi tek bir engel kaldı: Kosova. A Milli Takımımız, bu kritik final karşılaşmasından galibiyetle ayrılması durumunda 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılmayı garantileyecek.
2026 Dünya Kupası'na katılmayı şu ana kadar garantileyen ülkeler şöyle:
ASYA | AFC
Avustralya
İran
Japonya
Ürdün
Katar
Suudi Arabistan
Güney Kore
Özbekistan
AFRİKA | CAF
Cezayir
Yeşil Burun Adaları
Mısır
Gana
Fildişi Sahili
Fas
Senegal
Güney Afrika
Tunus
KUZEY AMERİKA | CONCACAF
Kanada
Curaçao
Haiti
Meksika
Panama
ABD