22 yıllık hasret bitti: Arsenal, Premier Lig şampiyonu oldu
Manchester City'nin puan kaybıyla Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretine son verdi. Mikel Arteta yönetiminde %61,4 galibiyet oranı yakalayan ve duran toplardaki kusursuz organizasyonuyla rekor kıran Kuzey Londra ekibi, Premier Lig'in yeni şampiyonu oldu.
İngiltere Premier Lig'de tarihi bir gün yaşandı; Kuzey Londra'nın köklü kulübü Arsenal, 2025-2026 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 37. haftanın kritik mücadelesinde şampiyonluğun en güçlü ortaklarından Manchester City, Bournemouth deplasmanında takıldı. City, 39. dakikada Kroupi'nin golüyle geriye düştüğü maçta 90+5'te Erling Haaland ile beraberliği yakalasa da 1-1'lik skor, 82 puana sahip lider Arsenal'e şampiyonluğu getirdi. Rakipleriyle arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Topçular, bitime haftalar kala zaferini resmen ilan etti.
Arsenal taraftarı için bu şampiyonluk sadece bir kupa değil, aynı zamanda bir dönrin yeniden doğuşu anlamına geliyor. Kulüp, en son 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger yönetimindeki efsanevi "The Invincibles" (Yenilmezler) kadrosuyla bu sevinci yaşamıştı. Tam 22 yıl süren uzun ve çalkantılı bekleyişin ardından Arsenal, müzesine 14. lig kupasını götürerek tarihi bir eşiği aştı.
Arsenal'in bu sezonki en büyük silahı, Avrupa'nın diğer devlerinden ayrıştıkları "duran top" setleri oldu. Sezon boyunca kazanılan köşe vuruşlarından tam 18 gol çıkaran Kuzey Londra temsilcisi, bu alanda kırılması zor bir Premier Lig rekoruna imza attı. Penaltılar hariç tutulduğunda toplamda 19 duran top golü üreten takım, kapalı savunmaları aşmakta zorlanmadı ve antrenman sahasındaki emeğin karşılığını sahada aldı.
Aralık 2019'da takımın başına geçtiğinde büyük bir enkaz devralan İspanyol menajer Mikel Arteta, 7. sezonunda kendi destanını yazdı. Eleştirildiği dönemlerde bile sisteminden taviz vermeyen Arteta, Arsenal'in başında Premier Lig'de çıktığı 246 maçta; 148 galibiyet, 48 beraberlik ve 50 mağlubiyet elde etti. Yüzde 61,4'lük inanılmaz bir galibiyet oranı yakalayan İspanyol teknik adam, efsane Arsene Wenger de dahil olmak üzere Arsenal tarihindeki tüm menajerleri geride bırakarak kulübün en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktörü oldu.