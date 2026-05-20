22 yıllık hasret bitti: Arsenal, Premier Lig şampiyonu oldu

Aralık 2019'da takımın başına geçtiğinde büyük bir enkaz devralan İspanyol menajer Mikel Arteta, 7. sezonunda kendi destanını yazdı. Eleştirildiği dönemlerde bile sisteminden taviz vermeyen Arteta, Arsenal'in başında Premier Lig'de çıktığı 246 maçta; 148 galibiyet, 48 beraberlik ve 50 mağlubiyet elde etti. Yüzde 61,4'lük inanılmaz bir galibiyet oranı yakalayan İspanyol teknik adam, efsane Arsene Wenger de dahil olmak üzere Arsenal tarihindeki tüm menajerleri geride bırakarak kulübün en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktörü oldu.