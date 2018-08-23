25 milyon euroluk dev Henry Onyekuru planı!

MALİYETİ İKİ MİLYON EURO



Kiralama maliyeti yıllık ücreti ile birlikte sadece 2 milyon Euro (Kiralama bedeli 800 bin Euro, yıllık ücreti 1.2 milyon Euro) olan Onyekuru'nun sözleşmesinde 'satın alma opsiyonu' bulunmuyor.

