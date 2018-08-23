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  3. 23 Ağustos 2018 16:20

25 milyon euroluk dev Henry Onyekuru planı!

Galatasaray, kiralık olarak aldığı Nijeryalı yıldız Onyekuru'nun bonservisini alabilmek için çalışmalara şimdiden başladı.

25 milyon euroluk dev Henry Onyekuru planı!

Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçında Göztepe karşısında sergilediği futbol ve attığı şık golle Galatasaray taraftarını mest eden Henry Onyekuru, teknik direktör Fatih Terim'in de yeni prensi oldu.

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25 milyon euroluk dev Henry Onyekuru planı!

Feghouli'yi takımdan kesen ve ligde Onyekuru'ya formayı teslim eden hocasını da mahcup etmeyen Nijeryalı genç yetenek için, "Maç içinde attığı sprintleri saymaktan yorulduk. Topsuz alanda ondan hızlısı yok" yorumları yapıldı.


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25 milyon euroluk dev Henry Onyekuru planı!

MALİYETİ İKİ MİLYON EURO

Kiralama maliyeti yıllık ücreti ile birlikte sadece 2 milyon Euro (Kiralama bedeli 800 bin Euro, yıllık ücreti 1.2 milyon Euro) olan Onyekuru'nun sözleşmesinde 'satın alma opsiyonu' bulunmuyor.

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25 milyon euroluk dev Henry Onyekuru planı!

Galatasaray yönetimi, Everton'a "Opsiyon koyalım'' önerisinde bulundu ancak İngilizler, "25 milyon Euro" cevabını verdi.

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