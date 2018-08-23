25 milyon euroluk dev Henry Onyekuru planı!
Galatasaray, kiralık olarak aldığı Nijeryalı yıldız Onyekuru'nun bonservisini alabilmek için çalışmalara şimdiden başladı.
Türk Telekom Stadı'ndaki ilk maçında Göztepe karşısında sergilediği futbol ve attığı şık golle Galatasaray taraftarını mest eden Henry Onyekuru, teknik direktör Fatih Terim'in de yeni prensi oldu.
Feghouli'yi takımdan kesen ve ligde Onyekuru'ya formayı teslim eden hocasını da mahcup etmeyen Nijeryalı genç yetenek için, "Maç içinde attığı sprintleri saymaktan yorulduk. Topsuz alanda ondan hızlısı yok" yorumları yapıldı.
MALİYETİ İKİ MİLYON EURO
Kiralama maliyeti yıllık ücreti ile birlikte sadece 2 milyon Euro (Kiralama bedeli 800 bin Euro, yıllık ücreti 1.2 milyon Euro) olan Onyekuru'nun sözleşmesinde 'satın alma opsiyonu' bulunmuyor.